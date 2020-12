Papa ai libanesi | “Appena possibile sarò lì | aiutiamoli a riprendersi”

Leggi su inews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020)Francesco ha lanciato un appello alla comunità internazionale, promettendo di essere presto in Libano per aiutare la nazione ad uscire dalla crisiFrancesco ha lanciato un appello alla comunità internazionale per aiutare il Libano, promettendo di raggiungere al più presto la nazione. “L’affetto al caro popolo libanese, che vorrei visitare, unito L'articolo proviene da Inews.it.