Oggi in tv | tutta la programmazione di venerdì 25 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020)25: cosa ci aspetta questa sera in tv? Massimo Ranieri torna su Rai 3 con una nuova puntata dello show Qui e adesso. Su Italia 1 spazio a Up & Down, un varietà davvero speciale con Paolo Ruffini. Ma eccolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 la serata è dedicata ai più piccoli con il film di animazione Gli eroi del Natale, una divertente versione della storia della nascita di Gesù, raccontata dal punto di vista degli animali che l’hanno vissuta. È tempo di commedie sentimentali e ladi Rai 2 non fa eccezione. Alle 21.05 va in onda Natale al Plaza. Jessica viene ingaggiata per occuparsi del Natale nel prestigioso Hotel Plaza. Durante gli allestimenti incontrerà Nick riscoprendo così, oltre allo spirito delle feste, ...