“O ti vaccini o ti licenzio” | il mondo del lavoro ai tempi del Covid

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Una dinamica che potrebbe compromettere non di poco determinate posizioni lavorative. Succede aidel. Raffaele Guariniello (Facebook)L’ex magistrato Raffaele Guariniello, esperto di diritto alla salute, in una intervista ad un noto quotidiano, ha approfondito il tema vaccino, osservandolo da un punto di vista giuridico. Fornendo una interpretazione, a norma di legge, di ciò che potrebbe ad esempio accadere in una azienda, se un dipendente si rifiutasse di effettuare il vaccino, in quel caso fornito dallo stesso datore di. Una scelta che potrebbe portare a decisioni forse impensabili. “Il19 rientra tra gli agenti biologici – spiega Guariniello – peraltro compreso nel gruppo dei più insidiosi, come stabilito da due decreti legge che hanno recepito una direttiva europea. Quindi, ...