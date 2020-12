Natale, Papa Francesco: “Ogni scartato è figlio di Dio. Non piangiamoci addosso, aiutiamo chi soffre” (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’amore di Gesù, “disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre. Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui”. Il Papa celebra in mondovisione la messa della notte di Natale, anticipatamente, nel rispetto del coprifuoco imposto dalla pandemia. Bergoglio presiede la messa all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, in una atmosfera completamente diversa, per le rigide norme anti Covid. In Basilica ammessi meno di duecento fedeli, in numero contingentato, con mascherine e distanza di sicurezza. Bergoglio spiega ai fedeli di tutto il mondo il vero significato del Natale. “Il figlio di Dio è nato scartato per dirci che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’amore di Gesù, “disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci, ma a consolare le lacrime di chi. Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui”. Ilcelebra in mondovisione la messa della notte di, anticipatamente, nel rispetto del coprifuoco imposto dalla pandemia. Bergoglio presiede la messa all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, in una atmosfera completamente diversa, per le rigide norme anti Covid. In Basilica ammessi meno di duecento fedeli, in numero contingentato, con mascherine e distanza di sicurezza. Bergoglio spiega ai fedeli di tutto il mondo il vero significato del. “Ildi Dio è natoper dirci che ...

