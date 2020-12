Le righe d'amore della moglie di Pierini: 'Vivrò con la forza che solo tu mi darai' (Di giovedì 24 dicembre 2020) PORTO RECANATI - '...E dal primo istante che ti ho visto già sentivo nel mio cuore che saresti stato l'amore della mia vita... per sempre'. Leggere quest'ultima riga è quasi impossibile senza ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020) PORTO RECANATI - '...E dal primo istante che ti ho visto già sentivo nel mio cuore che saresti stato l'mia vita... per sempre'. Leggere quest'ultima riga è quasi impossibile senza ...

Ultime Notizie dalla rete : righe amore Le righe d’amore della moglie di Pierini: «Vivrò con la forza che solo tu mi... Corriere Adriatico Tra gioco e lettera d'amore, “Orlando” di Virginia Woolf è pura felicità letteraria

Nelle prime righe, tra una piattonata e l’altra, un accenno al grande colpo di scena che verrà: Orlando, indiscutibilmente nato maschio e scelto da Elisabetta I come suo cortigiano prediletto, dopo un ...

La rubrica di oggi la voglio dedicate al mio carissimo amico che ci ha lasciato

Gianni Rodari in poche righe riassume il vero spirito del Natale con Sapete cosa ... i carissimi lettori ed al resto del mondo di passare un Natale sereno di pace e amore e magari anche con un pizzico ...

