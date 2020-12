Le Messe di Natale al Duomo di Udine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nei giorni di zona rossa i fedeli potranno sempre uscire di casa per partecipare alle celebrazioni purché muniti di autocertificazione.La Chiesa friulana ha informato circa le nuove disposizioni diocesane adottate tenendo conto del decreto Natale del 18 dicembre e a seguito di un confronto tra i Vescovi della Regione e dell’ascolto di tante voci sul territorio. Nei giorni di zona rossaIn particolare, si legge nel documento diocesano, nei giorni da “zona rossa” (24, 25, 26 e 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio e 5 e 6 gennaio), i fedeli potranno sempre uscire di casa per partecipare alle celebrazioni (comprese le confessioni) purché muniti di autocertificazione. Anche i sacerdoti dovranno avere l’autocertificazione, spostandosi liberamente per l’esercizio del loro ministero. Nei giorni di zona arancioneNei giorni di zona “arancione” (il 28, 29 e 30 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nei giorni di zona rossa i fedeli potranno sempre uscire di casa per partecipare alle celebrazioni purché muniti di autocertificazione.La Chiesa friulana ha informato circa le nuove disposizioni diocesane adottate tenendo conto del decretodel 18 dicembre e a seguito di un confronto tra i Vescovi della Regione e dell’ascolto di tante voci sul territorio. Nei giorni di zona rossaIn particolare, si legge nel documento diocesano, nei giorni da “zona rossa” (24, 25, 26 e 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio e 5 e 6 gennaio), i fedeli potranno sempre uscire di casa per partecipare alle celebrazioni (comprese le confessioni) purché muniti di autocertificazione. Anche i sacerdoti dovranno avere l’autocertificazione, spostandosi liberamente per l’esercizio del loro ministero. Nei giorni di zona arancioneNei giorni di zona “arancione” (il 28, 29 e 30 ...

