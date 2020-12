Lazio, il gol di Theo è un doccia fredda, ma i cambi di Inzaghi non convincono (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Lazio perde in trasferta contro il Milan 3-2 nei minuti di recupero. Il crollo nel finale arriva dopo l’uscita dal campo di Milinkovic e Immobile Una doccia fredda e, forse, una punizione eccessiva per il gioco espresso a San Siro. Il gol di Theo Hernandez al minuto 92 premia il Milan, sempre più capolista, e ridimensiona le ambizioni della Lazio, dopo il successo di domenica contro il Napoli. La squadra di Simone Inzaghi torna a Roma a mani vuote e con un po’ di amaro in bocca. LEGGI L’EDITORIALE COMPLETO SU LazioNEWS 24 A nulla valgono le reti di Luis Alberto e Immobile che avevano annullato il doppio vantaggio di Rebic e Calhanoglu. I biancocelesti pagano a caro prezzo gli episodi e in particolare le disattenzioni sulle palle alte. Sotto accusa finiscono anche i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Laperde in trasferta contro il Milan 3-2 nei minuti di recupero. Il crollo nel finale arriva dopo l’uscita dal campo di Milinkovic e Immobile Unae, forse, una punizione eccessiva per il gioco espresso a San Siro. Il gol diHernandez al minuto 92 premia il Milan, sempre più capolista, e ridimensiona le ambizioni della, dopo il successo di domenica contro il Napoli. La squadra di Simonetorna a Roma a mani vuote e con un po’ di amaro in bocca. LEGGI L’EDITORIALE COMPLETO SUNEWS 24 A nulla valgono le reti di Luis Alberto e Immobile che avevano annullato il doppio vantaggio di Rebic e Calhanoglu. I biancocelesti pagano a caro prezzo gli episodi e in particolare le disattenzioni sulle palle alte. Sotto accusa finiscono anche i ...

