L'attacco hacker agli USA, in realtà, è stato spionaggio (Di giovedì 24 dicembre 2020) La grande fuga di dati che si è registrata negli ultimi quindici giorni e che ha colpito diverse settori strategici della cyber Security statunitense, in realtà, non è stato il frutto di un attacco hacker, ma di un vero e proprio atto di spionaggio. E tra le due cose, sebbene condotte con gli stessi schemi e con gli stessi principi, c'è una totale differenza. Un abisso che viene spiegato dal Guardian che sottolinea come lo spionaggio, in tempi di pace, sia un'attività consentita, mentre invece gli attacchi hacker, per la maggior parte, rappresentano delle intrusioni contrarie alla legge. LEGGI ANCHE > La nuova guerra fredda è la cyber-war spionaggio russo e la differenza con un attacco hacker La differenza tra un attacco hacker e un ...

