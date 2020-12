In Sardegna al via il primo trattamento anti Covid con il plasma iperimmune (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Il Festival del Mirto punta anche sull'artigianato,… Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… In Sardegna parte la raccolta del ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Il Festival del Mirto punta anche sull'artigianato,… Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Inparte la raccolta del ...

Telesardegna : Al via l'impiego del plasma iperimmune per la cura dei pazienti assistiti nei centri Covid della Sardegna - pupilupi1 : SARDEGNA ARCHEOLOGICA (04) - CATACOMBE SANT'ANTIOCO - pupilupi1 : SARDEGNA ARCHEOLOGICA (12) - SANT'ANTIOCO - stefatien : @ClaudiaSolinas2 L'importante che spazzeranno via gli invasori l'economia ripartirà in qualche modo buon Natale a re e tutta la Sardegna ?????? - raimondoschiavo : RT @primaideasrl: #Covid: screening Sardegna al via il 4 in 23 Comuni #Ogliastra. Articolo di Sky TG24 -