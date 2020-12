Il sindaco di Ancona Mancinelli: 'Il Comune rischiava il collasso per il Covid ma di nuovi cantieri ne vedrete ancora' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ancona - L'avvocato Valeria Mancinelli è sindaco di Ancona dal giugno 2013. Ma certo l'anno che sta per finire deve avere pesato come i sette precedenti tutti insieme. Si chiude un 2020 maledetto: ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020)- L'avvocato Valeriadidal giugno 2013. Ma certo l'anno che sta per finire deve avere pesato come i sette precedenti tutti insieme. Si chiude un 2020 maledetto: ...

JelenaSoskic73 : #buttaibotti: il sindaco di #Sirolo (Ancona) ha vietato i botti dal 25 dicembre al 7 gennaio - Jhade15651857 : RT @crucant: #CartolineLetterarie a #CasaLettori . In forma di quadrato perfetto, si estende la città, quattro son le sue porte, e son ser… - PoggiVeru : RT @crucant: #CartolineLetterarie a #CasaLettori . In forma di quadrato perfetto, si estende la città, quattro son le sue porte, e son ser… - SimiWonderland : RT @crucant: #CartolineLetterarie a #CasaLettori . In forma di quadrato perfetto, si estende la città, quattro son le sue porte, e son ser… - LibriAmati : RT @crucant: #CartolineLetterarie a #CasaLettori . In forma di quadrato perfetto, si estende la città, quattro son le sue porte, e son ser… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Ancona Il sindaco di Ancona Mancinelli: «Il Comune rischiava il collasso per il Covid ma di nuovi... Corriere Adriatico Il sindaco di Ancona Mancinelli: «Il Comune rischiava il collasso per il Covid ma di nuovi cantieri ne vedrete ancora»

ANCONA - L’avvocato Valeria Mancinelli è sindaco di Ancona dal giugno 2013. Ma certo l’anno che sta per finire deve avere pesato come i sette precedenti tutti insieme. Si chiude un 2020 maledetto: ...

Ospedale Narni-Amelia, validazione progetto esecutivo: stipulato il contratto. Chiuso iter gara dopo 1 anno

Nel contempo è stata già ufficializzata la nuova ‘visione’ per la struttura nell’incontro di novembre tra Regione, azienda sanitaria locale e sindaci del territorio. La stipula del contratto – ...

ANCONA - L’avvocato Valeria Mancinelli è sindaco di Ancona dal giugno 2013. Ma certo l’anno che sta per finire deve avere pesato come i sette precedenti tutti insieme. Si chiude un 2020 maledetto: ...Nel contempo è stata già ufficializzata la nuova ‘visione’ per la struttura nell’incontro di novembre tra Regione, azienda sanitaria locale e sindaci del territorio. La stipula del contratto – ...