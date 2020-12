Il Collegio, Sofia Cerio e Davide Vavalà si sono fidanzati (Di giovedì 24 dicembre 2020) La quinta edizione de Il Collegio quest’anno ci ha regalato moltissimo trash ma pochissime coppie (nessuna, se escludiamo il bacio a stampo fra Simone Bettin e Luna Scognamiglio), per questo motivo ha fatto molto parlare l’avvicinarsi fra Sofia Cerio e Davide Vavalà. I due collegiali avevano iniziato ad annusarsi a vicenda già all’interno delle mura del convitto Regina Margherita di Anagni ed ora, una volta fuori, sono tornati a frequentarsi. “C’è feeling tra me e Sofia” – aveva dichiarato Davide Vavalà durante le registrazioni estive de Il Collegio – “Sofia è una ragazza come la cerco io”. “Davide mi capisce” – aveva risposto Sofia Cerio – “Capisce il ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 dicembre 2020) La quinta edizione de Ilquest’anno ci ha regalato moltissimo trash ma pochissime coppie (nessuna, se escludiamo il bacio a stampo fra Simone Bettin e Luna Scognamiglio), per questo motivo ha fatto molto parlare l’avvicinarsi fra. I due collegiali avevano iniziato ad annusarsi a vicenda già all’interno delle mura del convitto Regina Margherita di Anagni ed ora, una volta fuori,tornati a frequentarsi. “C’è feeling tra me e” – aveva dichiaratodurante le registrazioni estive de Il– “è una ragazza come la cerco io”. “mi capisce” – aveva risposto– “Capisce il ...

__APEREGINA : Ma Davide Vavalà e Sofia Cerio del collegio alla fine stanno davvero insieme, me lo immaginavo sarebbe successo ma… - chevitadimerdaa : vabbè appena scoperto che davide e sofia del collegio sono fidanzati che carini era ora???? - groundglow : non io che ho appena scoperto che davide e sofia del collegio 5 stanno insieme e niente li amo, gli auguri di stare… - Giuliamat1 : Premetto che non seguivo il collegio ma mi ero affezionata a Davide e Sofia quindi sono troppo felice per loro, che… - plushyeoI : ho vent’anni e sono qui a piagnucolare per quanto sono carini insieme davide vavalà e sofia cerio del collegio Ok -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio Sofia Il Collegio 5, la pesarese Sofia Cerio spopola nel reality e in Rete il Resto del Carlino Oggi questa bimba è una protagonista de Il Collegio: chi è?

Stiamo ovviamente parlando di Sofia Cerio, una delle studentesse migliori di questa edizione de ‘Il Collegio‘. La ragazza è infatti sicuramente tra i candidati che potranno assicurarsi il ruolo di ...

Attacco hacker alla Leonardo, il principale indagato resta in carcere: il Riesame promuove l’inchiesta

Nulla da fare per Arturo D’Elia l’ex consulente della Leonardo spa per conto della quale gestiva la sicurezza informativa dell’azienda, accusato di essere l’hacker che, attraversi un trojan di nuova i ...

Stiamo ovviamente parlando di Sofia Cerio, una delle studentesse migliori di questa edizione de ‘Il Collegio‘. La ragazza è infatti sicuramente tra i candidati che potranno assicurarsi il ruolo di ...Nulla da fare per Arturo D’Elia l’ex consulente della Leonardo spa per conto della quale gestiva la sicurezza informativa dell’azienda, accusato di essere l’hacker che, attraversi un trojan di nuova i ...