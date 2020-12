Giudice sportivo: uno stop e un rientro nel Milan in vista di Benevento (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La notizia era attesa, si attendeva solo l’ufficialità da parte del Giudice sportivo, puntualmente arrivata la sera della vigilia di Natale. Il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez per la trasferta di Benevento, in programma domenica 3 gennaio 2021. Il giocatore rossonero ha rimediato contro la Lazio la quinta ammonizione stagionale che ha fatto scattare in automatico un turno di stop. In compenso, per la sfida del “Ciro Vigorito“, Stefano Pioli riavrà a disposizione il centrocampista Frank Kessie, assente con i capitolini per squalifica. Nulla da segnalare per quanto riguarda il Benevento. Tra le fila giallorosse si registrano esclusivamente le seconde ammonizioni rimediate da Roberto Insigne e Alessandro Tuia al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La notizia era attesa, si attendeva solo l’ufficialità da parte del, puntualmente arrivata la sera della vigilia di Natale. Ildovrà fare a meno di Theo Hernandez per la trasferta di, in programma domenica 3 gennaio 2021. Il giocatore rossonero ha rimediato contro la Lazio la quinta ammonizione stagionale che ha fatto scattare in automatico un turno di. In compenso, per la sfida del “Ciro Vigorito“, Stefano Pioli riavrà a disposizione il centrocampista Frank Kessie, assente con i capitolini per squalifica. Nulla da segnalare per quanto riguarda il. Tra le fila giallorosse si registrano esclusivamente le seconde ammonizioni rimediate da Roberto Insigne e Alessandro Tuia al ...

