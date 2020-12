Gara di solidarietà dei caschi bianchi: raccolta fondi per aiutare una ragazza, deve operarsi all’estero (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Polizia Locale di Roma Capitale è sempre impegnata ad aiutare chi ne ha bisogno, l’ultima azione di solidarietà riguarda una giovane donna che necessita di sottoporsi un’operazione molto costosa. Grazie all’impegno sinergico degli agenti dei gruppi I Trevi, III Nomentano e VII Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, il Corpo ha organizzato un’iniziativa benefica volta a sostenere la causa di una giovane di 26 anni, colpita da un grave male. I fondi raccolti dai caschi bianchi si uniranno a quelli di tutti coloro che hanno inteso partecipare a questa Gara di solidarietà, avviata tramite i canali social, per consentire alla ragazza di sottoporsi ad un’operazione all’estero. Leggi anche: Perde la borsa con i soldi per le cure ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Polizia Locale di Roma Capitale è sempre impegnata adchi ne ha bisogno, l’ultima azione diriguarda una giovane donna che necessita di sottoporsi un’operazione molto costosa. Grazie all’impegno sinergico degli agenti dei gruppi I Trevi, III Nomentano e VII Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, il Corpo ha organizzato un’iniziativa benefica volta a sostenere la causa di una giovane di 26 anni, colpita da un grave male. Iraccolti daisi uniranno a quelli di tutti coloro che hanno inteso partecipare a questadi, avviata tramite i canali social, per consentire alladi sottoporsi ad un’operazione. Leggi anche: Perde la borsa con i soldi per le cure ...

