Covid, Lamorgese: controlli severi, Feste non siano come l'estate (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole anti-Covid'. E' il monito del ministro Luciana Lamorgese, che aggiunge: 'Per questo, oltre ai controlli severi, non mi stanco di far ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole anti-'. E' il monito del ministro Luciana, che aggiunge: 'Per questo, oltre ai, non mi stanco di far ...

Secondo la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese vanno calibrate tutte le esigenze ... per la vigilanza sul territorio che riguarda ovviamente non solo quelle anti Covid ma, come sempre in chiave ...

“Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole. Per questo non mi stanco di far leva sul senso di responsabilità, per evitare che anche in queste feste di Natale si ripetano quei comp ...

