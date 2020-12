Ciclismo, nuovo acquisto per la Alpecin-Fenix: arriva lo statunitense Edward Anderson (Di giovedì 24 dicembre 2020) Chiusa la stagione 2020, annata molto particolare con gare stravolte e calendario ribaltato completamente, le squadre pensano al 2021, con la speranza che tutto possa tornare alla normalità quanto prima. L’Alpecin-Fenix ha annunciato un nuovo acquisto, si tratta del giovane statunitense Edward Anderson. Il classe ’98 arriva dalla Hagens Berman Axeon squadra con la quale ha corso dal 2017. Il 22enne, come tanti suoi colleghi, ha iniziato la carriera in mountain bike. In questo complicato 2020 ha corso anche in alcune gare di ottimo livello come il Tour de l’Ain e il Giro d’Italia U23. Un buon prospetto per quanto quello ingaggiato dall’Alpecin-Fenix che, ovviamente, dovrà fare esperienza e adattarsi ai ritmi del gruppo ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Chiusa la stagione 2020, annata molto particolare con gare stravolte e calendario ribaltato completamente, le squadre pensano al 2021, con la speranza che tutto possa tornare alla normalità quanto prima. L’ha annunciato un, si tratta del giovane. Il classe ’98dalla Hagens Berman Axeon squadra con la quale ha corso dal 2017. Il 22enne, come tanti suoi colleghi, ha iniziato la carriera in mountain bike. In questo complicato 2020 ha corso anche in alcune gare di ottimo livello come il Tour de l’Ain e il Giro d’Italia U23. Un buon prospetto per quanto quello ingaggiato dall’che, ovviamente, dovrà fare esperienza e adattarsi ai ritmi del gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo nuovo ZONA ROSSA, ZONA ARANCIONE, FESTE E BICICLETTA: COSA SI PUO' FARE? TUTTOBICIWEB.it ZONA ROSSA, ZONA ARANCIONE, FESTE E BICICLETTA: COSA SI PUO' FARE?

Con il nuovo Decreto del 18 dicembre sono arrivate le indicazioni che chiariscono le limitazioni relative l'attività sportiva, ciclismo incluso, emanate con il DPCM del 3 dicembre scorso. Ovvero cosa ...

Ciclismo. Lunedì l'assemblea delle società pratesi per l'elezione del nuovo Comitato

Nel corso della riunione dovrà essere eletto il nuovo Comitato della Federciclismo per il quadriennio 2021-2024 e non mancheranno le novità. Infatti il presidente uscente Iozzelli non riproporrà la ...

