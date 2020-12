Calciomercato Juventus, Pavoletti l’idea low cost per l’attacco (Di giovedì 24 dicembre 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero pensando a Leonardo Pavoletti per puntellare l’attacco Come racconta La Gazzetta dello Sport la Juventus farà una, due operazioni con costi minimi, per le esigenze di un bilancio che si annuncia pesantissimo. Tuttavia, se un acquisto di un certo peso fosse necessario, potrebbe pensarci: ha fascino e forza economica per metterlo in preventivo, magari bilanciando con un’uscita. Per ora, attenzione all’attacco, perché una quarta punta, un’alternativa da panchina a Morata-Ronaldo-Dybala, è nei piani. Sarà un giocatore fisico. Tra i nomi da considerare, che vanno da Giroud a Llorente, occhio a Pavoletti del Cagliari, che piace anche alla Fiorentina. È un nome valutato che può farsi strada… Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020): i bianconeri starebbero pensando a Leonardoper puntellareCome racconta La Gazzetta dello Sport lafarà una, due operazioni coni minimi, per le esigenze di un bilancio che si annuncia pesantissimo. Tuttavia, se un acquisto di un certo peso fosse necessario, potrebbe pensarci: ha fascino e forza economica per metterlo in preventivo, magari bilanciando con un’uscita. Per ora, attenzione al, perché una quarta punta, un’alternativa da panchina a Morata-Ronaldo-Dybala, è nei piani. Sarà un giocatore fisico. Tra i nomi da considerare, che vanno da Giroud a Llorente, occhio adel Cagliari, che piace anche alla Fiorentina. È un nome valutato che può farsi strada… Leggi su ...

La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Morata. Tra i tanti nomi in gioco, ci sarebbe anche quello di Pavoletti, attualmente sotto contratto con il Cagliari (ad ...

Juventus, Quiroga: 'In Argentina si è parlato di un interesse del Napoli per Dybala'

La sconfitta con la Fiorentina potrebbe aver compromesso il cammino della Juventus in campionato ... anche su uno dei migliori talenti del calcio argentino, Julian Alvarez. L'attaccante del ...

