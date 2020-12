Alta tensione in Medio Oriente. Trump mette in guardia l’Iran (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri sera il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato la foto di tre razzi da 107mm che gli iraniani chiamano “Haseb” per differenziarli dagli originali cinesi “Type 63-2”. l’Iran ne ha costruita un’infinità della propria variabile e poi li ha distribuiti in mezzo Medio Oriente passandoli alle milizie sciite collegate. Nel caso, quelli postati da Trump sono stati fabbricati nel 2016 e sarebbero alcuni dei residuati (evidentemente inesplosi o inutilizzati) con cui alle nove di sera del 20 dicembre è stata attaccata ancora una volta l’ambasciata americana di Baghdad. Secondo quanto raccontato dai funzionari statunitensi al Wall Street Journal (un giornale non ostile a Trump), quello di qualche giorno fa sarebbe stato il più grosso attacco mai subito dal fortino ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri sera il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald, ha twittato la foto di tre razzi da 107mm che gli iraniani chiamano “Haseb” per differenziarli dagli originali cinesi “Type 63-2”.ne ha costruita un’infinità della propria variabile e poi li ha distribuiti in mezzopassandoli alle milizie sciite collegate. Nel caso, quelli postati dasono stati fabbricati nel 2016 e sarebbero alcuni dei residuati (evidentemente inesplosi o inutilizzati) con cui alle nove di sera del 20 dicembre è stata attaccata ancora una volta l’ambasciata americana di Baghdad. Secondo quanto raccontato dai funzionari statunitensi al Wall Street Journal (un giornale non ostile a), quello di qualche giorno fa sarebbe stato il più grosso attacco mai subito dal fortino ...

