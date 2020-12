Afragola | in giro con cocaina e contanti | arrestati 23enne e 38enne di Caivano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri della stazione dihanno arrestato un une una, entrambi die già noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati dai militari in via Mulino, mentre erano a bordo di un’auto. Durante la perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto 30 involucri contenentie 1235 euro in contante ritenuto provento illecito. Ilè stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale mentre la donna al carcere di Pozzuoli. Entrambi sono in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

puntomagazine : In giro con 30 involucri di cocaina: arrestati a Afragola - #cocaina #Afragola @_Carabinieri_ #NEWS -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola giro

Il Meridiano News

In giro per Afragola con droga e soldi: arrestati in due. I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 23enne e una 38enne di Caivano, entrambi già not ...Poche ore dopo, in pieno centro a Napoli, un altro uomo è stato trovato in giro in automobile ed in possesso di un ... hanno incrociato una pattuglia di agenti del commissariato di Afragola. I ...