‘Uomini e Donne’, l’abbandono di Gianluca De Matteis o i dubbi di Sophie Codegoni? Ecco chi ha vinto l’ultima gara d’ascolti dell’anno! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Settimana corta per Uomini e Donne, che ha salutato il suo affezionatissimo pubblico ieri pomeriggio con l’ultima puntata dell’anno. Anche gli ultimi due appuntamenti del 2020, però, hanno registrato degli ottimi ascolti. Lunedì il dating show di Canale 5 – con le avventure di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ma soprattutto con l’abbandono di Gianluca De Matteis – ha registrato 2.938.000 spettatori pari al 22.6%, mentre ieri con una puntata incentrata soprattutto su Sophie Codegoni ha totalizzato 21.9% con 2.777.000 spettatori. Ottime ascolti per il programma di Maria De Filippi che conclude questa prima parte di stagione con il pubblico dalla sua parte. La conduttrice quest’anno ha fatto una scelta innovativa ed ha unito dame, cavalieri e tronisti, mischiando e intrecciando ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Settimana corta per Uomini e Donne, che ha salutato il suo affezionatissimo pubblico ieri pomeriggio conpuntata dell’anno. Anche gli ultimi due appuntamenti del 2020, però, hanno registrato degli ottimi ascolti. Lunedì il dating show di Canale 5 – con le avventure di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ma soprattutto condiDe– ha registrato 2.938.000 spettatori pari al 22.6%, mentre ieri con una puntata incentrata soprattutto suha totalizzato 21.9% con 2.777.000 spettatori. Ottime ascolti per il programma di Maria De Filippi che conclude questa prima parte di stagione con il pubblico dalla sua parte. La conduttrice quest’anno ha fatto una scelta innovativa ed ha unito dame, cavalieri e tronisti, mischiando e intrecciando ...

