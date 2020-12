Un annuncio di Benedetta Rossi ha scatenato il panico tra i suoi fan

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Novella Toloni La popolare influencer ha annunciato di voler staccare la spina dai social per prendersi un momento di pausa e recuperare il rapporto con il marito "Ho bisogno di staccare un po' la spina. Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer e dedicarmi a me stessa e a mio marito". Così, fenomeno del web con la sua rubrica di ricette "Fatto in casa da" e cinque libri di cucina all'attivo (di cui l'ultimo uscito in libreria da poche settimane), ha annunciato a fan e seguaci di volersi prendere una pausa dalle video ricette e dal web per riprendere in mano la sua vita, quella privata. nodo 1865536 Nell'ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram, che oggi conta 3,5 milioni di fan,ha scritto un lungo messaggio ai ...