Steam lancia i Saldi Invernali

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono ufficialmente partiti idi. Da ora al 5 gennaio gli utenti potranno mettere mano a migliaia di giochi scontati sulla piattaforma di Valve. Ma non solo, sono stati annunciati anche gliAwards, con i vincitori che saranno svelati il 3 gennaio. Come potete vedere voi stessi sulla pagina dedicata, le offerte sono una marea. Ci sono sconti sui franchise e su apprezzatissimi titoli come Control, Halo: The Master Chief Collection, Fall Guys e moltissimi altri. Proprio come idi Natale passati, idi quest'anno vi daranno accesso agliPoints quando acquisterete un gioco, che potrete poi utilizzare per acquistare cosmetici per personalizzare il vostro account. In un comunicato stampa, Valve ha affermato che il programma ...