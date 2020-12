Sonia Lorenzini, epic fail spaziale per l’ex tronista: cosa è successo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 sta festeggiando il suo compleanno ma nelle ultime ore è stata protagonista di alcune liti con Samantha De Grenet e un episodio con Sonia Lorenzini a causa di un aereo. Il marito di Stefania contro Samantha Stefania Orlando al GF Vip 5 è stata al centro del chiacchiericcio per una una brutta lite con Samantha De Grenet. Le due vippone hanno litigato per il lavaggio dei piatti e sono volate parole forti da parte della De Grenet, che ha chiamato la Orlando “psicopatica” e poi parlando con Sonia Lorenzini ha persino usato espressioni molto dure nei suoi confronti: Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo: “che insegnamenti dai a tuo figlio”. Oh, ma io ti uccido! Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un c***o. Samantha, furiosa, ha esordito dicendo che la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 sta festeggiando il suo compleanno ma nelle ultime ore è stata protagonista di alcune liti con Samantha De Grenet e un episodio cona causa di un aereo. Il marito di Stefania contro Samantha Stefania Orlando al GF Vip 5 è stata al centro del chiacchiericcio per una una brutta lite con Samantha De Grenet. Le due vippone hanno litigato per il lavaggio dei piatti e sono volate parole forti da parte della De Grenet, che ha chiamato la Orlando “psicopatica” e poi parlando conha persino usato espressioni molto dure nei suoi confronti: Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo: “che insegnamenti dai a tuo figlio”. Oh, ma io ti uccido! Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un c***o. Samantha, furiosa, ha esordito dicendo che la ...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - vivodijuvee : RT @ria_aste: Sonia: 'Non ci credo, l'aereo era mio, come fanno loro a dire che era per te?' Stefania: 'Perché ?? magari ?? SL ?? è ?? Sonia ??… - AngelicaDiLaur : RT @ria_aste: Sonia: 'Non ci credo, l'aereo era mio, come fanno loro a dire che era per te?' Stefania: 'Perché ?? magari ?? SL ?? è ?? Sonia ??… - NiccMattiAlEmma : RT @ria_aste: Sonia: 'Non ci credo, l'aereo era mio, come fanno loro a dire che era per te?' Stefania: 'Perché ?? magari ?? SL ?? è ?? Sonia ??… - tuttopuntotv : Sonia Lorenzini, epic fail spaziale per l’ex tronista: cosa è successo #gfvip #gfvip5 -