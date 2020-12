Sileri: "Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Sarò vaccinato quando sarà il mio turno. Avendo avuto il Covid credo che sarò tra gli ultimi”. A parlare è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus. E sul tema complottisti, Sileri dice: “Tra loro alcuni folli che minacciano di morte i medici: è capitato anche a me”. “Io farò il vaccino quando sarà il mio turno – ha affermato Sileri - Non ho più di 65 anni e non sono una persona fragile. Se oggi facessi il chirurgo in sala operatoria ovviamente avrei aderito subito al vaccino, adesso lo farò quando mi toccherà, tra l’altro avendo avuto il Covid sarò tra gli ultimi a farlo. Ma quando toccherà a me sicuramente lo farò. Quale? ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Sarò vaccinato quando sarà il mio turno. Avendo avuto il Covid credo che sarò tra gli ultimi”. A parlare è il viceministro della Salute Pierpaolo, intervenuto ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus. E sul tema complottisti,dice: “Tra lorochedi: èa me”. “Io farò il vaccino quando sarà il mio turno – ha affermato- Non ho più di 65 anni e non sono una persona fragile. Se oggi facessi il chirurgo in sala operatoria ovviamente avrei aderito subito al vaccino, adesso lo farò quando mi toccherà, tra l’altro avendo avuto il Covid sarò tra gli ultimi a farlo. Ma quando toccherà a me sicuramente lo farò. Quale? ...

HuffPostItalia : Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - MaxCharmed : RT @HuffPostItalia: Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - GHERARDIMAURO1 : RT @HuffPostItalia: Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - HuffPostItalia : Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' -