Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, racconta la gara tra la sua Sampdoria e il Sassuolo finita 3-2 per gli ospiti tra mille emozioni. Il tecnico blucerchiato analizza la partita: "Questo risultato ci lascia l'amaro in bocca. La partita è stata bella e combattuta ma noi abbiamo commessi degli errori e poi c'è stata anche L'articolo Sampdoria Ranieri amareggiato dopo il Sassuolo "Sconfitta immeritata" proviene da www.meteoweek.com.

