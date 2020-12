Pirlo condanna la Juve: “Una brutta figura, la testa era in vacanza”. E Bonucci chiede scusa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il tecnico bianconero dopo la clamorosa sconfitta contro la Fiorentina: «Atteggiamento sbagliato e troppo molli all'inizio. Gli episodi hanno fatto il resto». E sul match con il Napoli da giocare: «Dispiace che abbiano preso in giro le altre squadre che hanno viaggiato, giocato e magari perso nonostante il Covid» Leggi su lastampa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il tecnico bianconero dopo la clamorosa sconfitta contro la Fiorentina: «Atteggiamento sbagliato e troppo molli all'inizio. Gli episodi hanno fatto il resto». E sul match con il Napoli da giocare: «Dispiace che abbiano preso in giro le altre squadre che hanno viaggiato, giocato e magari perso nonostante il Covid»

