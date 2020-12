"Mps, festini hard con magistrati e vip". Bomba Iene: cos'è successo al testimone chiave su David Rossi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La morte misteriosa di David Rossi torna a Le Iene. Antonino Monteleone da anni indaga sul giallo del capo della comunicazione di Mps trovato senza vita a Siena nel marzo 2013. Una morte etichettata come suicidio e avvenuta nel pieno dello scandalo finanziario che ha travolto Montepaschi, ma che presenta molti lati oscuri e inquietanti. La figlia della vedova di Rossi, Carolina Orlandi, è convinta si sia trattato di omicidio e molti testimoni, dietro anonimato, hanno parlato di commistioni tra politica, finanza e scandali sessuali. Ora, spiega Monteleone, si aggiunge un altro fatto sinistro: un possibile testimone chiave dell'inchiesta della Procura di Genova (che si sta occupando degli eventuali abusi d'ufficio nelle indagini sulla morte) avrebbe ricevuto gravi minacce. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La morte misteriosa ditorna a Le. Antonino Monteleone da anni indaga sul giallo del capo della comunicazione di Mps trovato senza vita a Siena nel marzo 2013. Una morte etichettata come suicidio e avvenuta nel pieno dello scandalo finanziario che ha travolto Montepaschi, ma che presenta molti lati oscuri e inquietanti. La figlia della vedova di, Carolina Orlandi, è convinta si sia trattato di omicidio e molti testimoni, dietro anonimato, hanno parlato di commistioni tra politica, finanza e scandali sessuali. Ora, spiega Monteleone, si aggiunge un altro fatto sinistro: un possibiledell'inchiesta della Procura di Genova (che si sta occupando degli eventuali abusi d'ufficio nelle indagini sulla morte) avrebbe ricevuto gravi minacce. Il ...

Libero_official : 'Festini hard con magistrati e personaggi di spicco'. Alle #Iene il giallo #Mps di David Rossi: suicidio od omicidi… - marcuspascal1 : RT @Affaritaliani: Molte le prove inquinate, tante le anomalie sul caso del manager. La famiglia chiede di non mollare la pista dei 'festin… - nhpaolocastelli : RT @Affaritaliani: Molte le prove inquinate, tante le anomalie sul caso del manager. La famiglia chiede di non mollare la pista dei 'festin… - Affaritaliani : Molte le prove inquinate, tante le anomalie sul caso del manager. La famiglia chiede di non mollare la pista dei 'f… - uolller : @BimbiMeb Basta leggere i dati di ascolto. Interessante il pezzo sulle testimonianze scomparse a Genova, (indagine… -