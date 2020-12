Mara Venier non lascia Domenica In: le parole del direttore di Rai Uno (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dietrofront della conduttrice veneziana che qualche mese fa ha annunciato il suo ritiro dalle scene L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dietrofront della conduttrice veneziana che qualche mese fa ha annunciato il suo ritiro dalle scene L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Adnkronos : #VaccinoCovid, #MaraVenier: 'Pronta a farlo anche in diretta tv' - gianlu_79 : RT @marcoluci1: AMP :: Vaccino Covid, Mara Venier: 'Pronta a farlo anche in diretta tv' - gianlu_79 : RT @bubinoblog: 'Cerco di avere buoni rapporti con tutti, sono felice dei successi delle mie colleghe, come quelli di Milly Carlucci a Ball… - SaCe86 : Mara Venier e il grande annuncio: ha scelto la sua erede. Ecco chi è - RitaC70 : Mara Venier e il grande annuncio: ha scelto la sua erede. Ecco chi è -