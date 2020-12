Le proteste in Medio Oriente non c’entrano con le primavere arabe | i problemi ora sono altri

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quest’anno ricorre il decimo anniversario degli eventi che hanno innescato la Primavera araba. Da quel momento, un nuovo ordine politico regionale si è sviluppato in tutta la regione araba e ha portato a un progressivo cambiamento delle priorità in. Il passaggio dalla democrazia imposta alle rivoluzioni guidate dai cittadini ha portato alla singolare priorità della lotta al terrorismo. Allo stesso modo, l’imposizione ideologica della democrazia e della libertà si è trasformata in pragmatismo economico. Nel frattempo, la stabilità interna è diventata la principale priorità degli uomini politici poiché il disordine sociale potrebbe creare terreno fertile per la criminalità organizzata e i gruppi terroristici, e per la creazione di forze che potrebbero rovesciare i governi. Sebbene le difficoltà economiche siano un problema serio, i decisori ...

Incalzato dalle proteste per la gestione della pandemia ... E non è detto che non possa anche essere qualcosa di buono e duraturo per la sola vera democrazia del Medio Oriente.