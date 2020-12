Le Iene, lo scherzo di Mario Balotelli e Enock ad un loro amico: da vittime a carnefici (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Le Iene” hanno organizzato uno scherzo insieme a Mario Balotelli e a suo fratello Enock. La vittima perfetta è stata individuata in un loro caro amico, che spesso si era reso disponibile come complice del programma ai danni del calciatore. Super Mario e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip hanno fatto di tutto per rovinare il matrimonio del loro amico Antony. Mario e Enock hanno avuto così la loro rivincita, regalando al pubblico da casa un momento decisamente divertente. Però prima della messa in onda dello scherzo de Le Iene, Mario Balotelli e Enock sono stati protagonisti di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Le” hanno organizzato unoinsieme ae a suo fratello. La vittima perfetta è stata individuata in uncaro, che spesso si era reso disponibile come complice del programma ai danni del calciatore. Supere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip hanno fatto di tutto per rovinare il matrimonio delAntony.hanno avuto così larivincita, regalando al pubblico da casa un momento decisamente divertente. Però prima della messa in onda dellode Lesono stati protagonisti di ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra… - redazioneiene : 'A parte che potrei essere tua madre, ma cos'è sta stron***a?'. @MarroneEmma non ha proprio preso benissimo lo sche… - redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - zazoomblog : ‘Le Iene’ Enock Barwuah e Mario Balotelli complici dello scherzo nel giorno delle nozze del loro migliore amico. E… - IsaeChia : ‘#LeIene’, #EnockBarwuah e #MarioBalotelli complici dello scherzo nel giorno delle #nozze del loro migliore amico.… -