Individuata ulteriore variante Covid in Gran Bretagna: più trasmissibile dai bambini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che il nuovo ceppa del virus è più facilmente trasmissibile dai bambini.Massima allerta! Individuata, a pochi giorni di distanza dalla prima variabile Covid segnalate, una nuova mutazione del virus, ancora in Gran Bretagna. Il Ministro della Salute britannica Matt Hancock ha diramato un comunicato spiegando che: “Un’ulteriore variante del Covid-19 è stata Individuata nel Regno Unito, sarebbe legata al Sudafrica”. Sono stati già rilevati due possibili casi. I due cittadini erano appena rientrati dal Sudafrica. Prosegue Hancock: “Gli esami hanno evidenziato la presenza di una nuova e altramente preoccupante mutazione del coronavirus proveniente “dal ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che il nuovo ceppa del virus è più facilmentedai.Massima allerta!, a pochi giorni di distanza dalla prima variabilesegnalate, una nuova mutazione del virus, ancora in. Il Ministro della Salute britannica Matt Hancock ha diramato un comunicato spiegando che: “Un’del-19 è statanel Regno Unito, sarebbe legata al Sudafrica”. Sono stati già rilevati due possibili casi. I due cittadini erano appena rientrati dal Sudafrica. Prosegue Hancock: “Gli esami hanno evidenziato la presenza di una nuova e altramente preoccupante mutazione del coronavirus proveniente “dal ...

Variante inglese Covid, l’annuncio mette paura: “Si trasmette di più da bimbi e giovani”

La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna “sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini”, ma ulteriori ricerche sono ancora “in corso”. Lo ha detto l’in ...

La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna "sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono ancora "in corso". Lo ha detto l'in ...