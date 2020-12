In Lapponia con i Sami per imparare a «leggere» la neve (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è un popolo indigeno che vive al nord della Terra, chiamato Sami, che ha oltre 200 parole per fare riferimento alla neve. Muohta è la parola generica per neve, åppås, indica quella incontaminata senza alcuna traccia, skabrram significa cumulo di neve. Ma la lingua sami può descrivere anche un ponte di ghiaccio o di neve formato su un fiume (cuokca) o il momento esatto in cui la neve inizia a sciogliersi in primavera (roahtti). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è un popolo indigeno che vive al nord della Terra, chiamato Sami, che ha oltre 200 parole per fare riferimento alla neve. Muohta è la parola generica per neve, åppås, indica quella incontaminata senza alcuna traccia, skabrram significa cumulo di neve. Ma la lingua sami può descrivere anche un ponte di ghiaccio o di neve formato su un fiume (cuokca) o il momento esatto in cui la neve inizia a sciogliersi in primavera (roahtti).

