Hellas Verona-Inter | Conte | “Vittoria che ci fa continuare sulla strada giusta”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Antonionel post partita di, match della 14a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 2 a 1 contro l’, e valevole per la quattordicesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. Settimadi fila, secondo tempo spettacolare di Hakimi, il solito Lukaku e Lautaro che torna al gol: qual è la notizia migliore? “La notizia migliore è sicuramente quella di aver visto una squadra quadrata, tosta, determinata. Non era facile vincere qui, anzi complimenti a Juric. Mi porto dietro questa sensazione della prova di tutta la ...

DiMarzio : #VeronaInter, #Eriksen rientra in Danimarca - Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - zazoomblog : LInter sbanca Verona: Hellas battuto 2-1 - #LInter #sbanca #Verona: #Hellas - Smarso : HELLAS VERONA 1-2 INTER: I nerazzurri (e l'emergenza infortuni) battono un VERONA coraggioso che da il massimo ma è… - _intermagazine : Hellas Verona-Inter, Juric: “Pagate le troppe assenze” -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

Il tecnico dell’Inter ha commentato così la partita vinta oggi sull’Hellas Verona ma non solo: “Vincere oggi era importante prima di tutto per noi, per dare continuità e la settima vittoria ...VERONA. – L’Inter chiude l’anno in bellezza, una vittoria sul campo difficile del Verona e il primato temporaneo in attesa della partita del Milan. La squadra di Conte torna dal Bentegodi con un 2-1 e ...