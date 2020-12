Grave incidente sulla Paullese: un morto e due feriti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) San Donato Milanese (Milano), 23 dicembre 2020 - A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione , il 71enne alla guida del Doblò è deceduto in ospedale . I medici hanno effettuato una serie di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) San Donato Milanese (Milano), 23 dicembre 2020 - A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione , il 71enne alla guida del Doblò è deceduto in ospedale . I medici hanno effettuato una serie di ...

qn_giorno : Grave incidente sulla Paullese: un morto e due feriti #Milano - FabioCasalucci : @psikonerd È morto ieri sera alle 18, nel grave incidente in cui ha perso la sua credibilità il calcio italiano. Pr… - Terzobinarioit : Incidente in via Ostiense: scontro auto-microcar, grave una 62enne - romasulweb : Incidente sulla via Ostiense: si scontrano auto e microcar, grave una 62enne - alicemanfrenuzz : @0ppirla poi anche Alba ha avuto un incidente grave penso derivi da questo, poi non so se ci sia altro sotto -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente sulla Paullese: un morto e due feriti / VIDEO Il Giorno Grave incidente sulla Paullese: un morto e due feriti / VIDEO

San Donato Milanese (Milano), 23 dicembre 2020 - A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, il 71enne alla guida del Doblò è deceduto in ospedale. I medici hanno effettuato una serie di manovre ...

Grave incidente sulla Paullese: un morto e due feriti

San Donato Milanese (Milano), 23 dicembre 2020 - A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, il 71enne alla guida del Doblò è deceduto in ospedale. I medici hanno effettuato una serie di manovre ...

San Donato Milanese (Milano), 23 dicembre 2020 - A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, il 71enne alla guida del Doblò è deceduto in ospedale. I medici hanno effettuato una serie di manovre ...San Donato Milanese (Milano), 23 dicembre 2020 - A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, il 71enne alla guida del Doblò è deceduto in ospedale. I medici hanno effettuato una serie di manovre ...