Già Lunedì è il singolo del duo Fedrix e Flaw disponibile anche su YouTube (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fedrix & Flaw pubblicano in digitale Già Lunedì; la formazione è composta dai musicisti Federico Marra e Flavia Marra, prodotto da Alessandro Forte (già noto per i lavori con Aiello, Galeffi, Scrima…). “Ci piaceva l’idea della contrapposizione tra un sound apparentemente spensierato ed un testo malinconico, che quasi sogna una nuova possibilità, ma che alla fine chiude le porte al passato accettando nuove strade per il futuro.” – Fedrix & Flaw I due artisti tornano con questo nuovo brano dopo il successo riscosso sul palco dell’Ariston per Sanremo Giovani nel 2018. Fratello e sorella, i due condividono oltre al legame familiare anche la loro forte e inesauribile passione per la musica.Il singolo è accompagnato da un videoclip da ora su ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 dicembre 2020)pubblicano in digitale Già; la formazione è composta dai musicisti Federico Marra e Flavia Marra, prodotto da Alessandro Forte (già noto per i lavori con Aiello, Galeffi, Scrima…). “Ci piaceva l’idea della contrapposizione tra un sound apparentemente spensierato ed un testo malinconico, che quasi sogna una nuova possibilità, ma che alla fine chiude le porte al passato accettando nuove strade per il futuro.” –I due artisti tornano con questo nuovo brano dopo il successo riscosso sul palco dell’Ariston per Sanremo Giovani nel 2018. Fratello e sorella, i due condividono oltre al legame familiarela loro forte e inesauribile passione per la musica.Ilè accompagnato da un videoclip da ora su ...

LPi879 : @cumdivido Si vedrà dai video che mostrerete lunedì in puntata quanto siete preoccupati o ci tenete alle #rosmello.… - bimbadelgfvip5 : RT @martibored: io sto già male per Rosalinda e Stefania che lunedì dovranno vedere tutte le cattiverie che hanno detto Sonia e Samantha #G… - morphtojade : RT @martibored: io sto già male per Rosalinda e Stefania che lunedì dovranno vedere tutte le cattiverie che hanno detto Sonia e Samantha #G… - rosmeello : RT @martibored: io sto già male per Rosalinda e Stefania che lunedì dovranno vedere tutte le cattiverie che hanno detto Sonia e Samantha #G… - martibored : io sto già male per Rosalinda e Stefania che lunedì dovranno vedere tutte le cattiverie che hanno detto Sonia e Samantha #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Già Lunedì Borse, riscatto immediato dal lunedì nero. Milano chiude a +2% Il Sole 24 ORE