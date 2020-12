Gattuso racconta la malattia all’occhio: “Sto soffrendo, ma non mollo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, è in balia della critica visti gli ultimi risultati raggiunti dai suoi calciatori. Il Napoli pareggia in extremis contro il Torino. Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, non sta attraversando di certo un periodo positivo. Il suo Napoli non riesce a vincere e le sue condizioni di salute non lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gennaro, allenatore della SSC Napoli, è in balia della critica visti gli ultimi risultati raggiunti dai suoi calciatori. Il Napoli pareggia in extremis contro il Torino. Gennaro, allenatore del Napoli, non sta attraversando di certo un periodo positivo. Il suo Napoli non riesce a vincere e le sue condizioni di salute non lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JustPaolaC : RT @MauroDeMarco: Gattuso racconta in diretta del suo disturbo: la miastemia. Senza remore, a viso aperto, subito dopo la partita, è esempl… - Leone0878 : RT @fanpage: 'Tranquilli che non muoio'. Le parole di Gattuso dopo #NapoliTorino - alebi69 : RT @MauroDeMarco: Gattuso racconta in diretta del suo disturbo: la miastemia. Senza remore, a viso aperto, subito dopo la partita, è esempl… - fanpage : 'Tranquilli che non muoio'. Le parole di Gattuso dopo #NapoliTorino - MauroDeMarco : Gattuso racconta in diretta del suo disturbo: la miastemia. Senza remore, a viso aperto, subito dopo la partita, è… -