Fedez risponde alle polemiche sulla sua frase “A Sanremo si va quando le cose non vanno bene” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fra i 26 big in gara del prossimo Festival di Sanremo c’è anche Fedez in coppia con Francesca Michielin. Per lui sarà la prima volta sul palco dell’Ariston e poche ore dopo l’annuncio della sua presenza, il profilo Instagram VeryInutilPeople ha pubblicato una sua intervista rilasciata nel 2017 durante la promozione dell’album Comunisti Col Rolex, in cui ha dichiarato: “Forse è brutto dirlo, però a Sanremo si va quando le cose non vanno bene, discograficamente è così“. Il video è diventato virale giungendo alle orecchie anche dello stesso Fedez che, su Twitch, ha così risposto: “Il montaggio del video è fatto molto bene, ma punto primo: coerenza? Io ho fatto un sacco di cose incoerenti, non credo che la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fra i 26 big in gara del prossimo Festival dic’è anchein coppia con Francesca Michielin. Per lui sarà la prima volta sul palco dell’Ariston e poche ore dopo l’annuncio della sua presenza, il profilo Instagram VeryInutilPeople ha pubblicato una sua intervista rilasciata nel 2017 durante la promozione dell’album Comunisti Col Rolex, in cui ha dichiarato: “Forse è brutto dirlo, però asi valenon, discograficamente è così“. Il video è diventato virale giungendoorecchie anche dello stessoche, su Twitch, ha così risposto: “Il montaggio del video è fatto molto, ma punto primo: coerenza? Io ho fatto un sacco diincoerenti, non credo che la ...

