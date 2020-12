Di Maio su Facebook: "Chico Forti tornerà in Italia" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Governatore della Florida ha accolto l'istanza dell'ex velista, detenuto negli Stati Uniti da 20 anni con l'accusa di omicidio, di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito nel nostro Paese. Il ministro degli Esteri: "Risultato... Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Governatore della Florida ha accolto l'istanza dell'ex velista, detenuto negli Stati Uniti da 20 anni con l'accusa di omicidio, di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito nel nostro Paese. Il ministro degli Esteri: "Risultato...

