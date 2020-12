Death To 2020 è un film di Black Mirror? Ecco svelate le connessioni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le somiglianze che traspaiono dal trailer di Death To 2020 potrebbero far pensare a uno stretto legame con la serie Black Mirror. L'annuncio del mockumentary Netflix Death to 2020, seguito da un intrigante trailer, hanno spinto i fan di Charlie Brooker a chiedersi se il film in arrivo sulla piattaforma streaming non sia, in realtà, collegato alla sua serie distopica Black Mirror. Pare di no, anche se le due produzioni presenterebbero alcune connessioni. img id=463882 posb=c Il trailer di Death to 2020 si apre con una voice over che parla dell'anno che sta per concludersi. Subito dopo appaiono Samuel L. Jackson, apparentemente nei panni di se stesso, e Hugh Grant che compare nel ruolo di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le somiglianze che traspaiono dal trailer diTopotrebbero far pensare a uno stretto legame con la serie. L'annuncio del mockumentary Netflixto, seguito da un intrigante trailer, hanno spinto i fan di Charlie Brooker a chiedersi se ilin arrivo sulla piattaforma streaming non sia, in realtà, collegato alla sua serie distopica. Pare di no, anche se le due produzioni presenterebbero alcune. img id=463882 posb=c Il trailer ditosi apre con una voice over che parla dell'anno che sta per concludersi. Subito dopo appaiono Samuel L. Jackson, apparentemente nei panni di se stesso, e Hugh Grant che compare nel ruolo di ...

