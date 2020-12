Covid, Oms: “Nuova variante più contagiosa per giovani e bambini” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ritiene che la variante inglese del nuovo coronavirus possa essere “più facilmente trasmissibile da giovani e bambini” ma “sono in corso” più studi al riguardo: lo ha rilevato l’inviato speciale dell’organizzazione Onu per il Covid, David Nabarro. Adesso il timore, almeno in Gran Bretagna, dove la variante si è diffusa con molta celerità, è che questo possa compromettere l’attesa riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie. Anche perché il professor Mark Harris, virologo all’Università di Leeds, ha espresso perplessità a riguardo. “Ci sono timori che se davvero il virus si replica e cresce meglio nei bambini – ha dichiarato – si abbia un effetto di amplificazione su tutta la popolazione del Regno Unito”. Sono ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ritiene che lainglese del nuovo coronavirus possa essere “più facilmente trasmissibile da” ma “sono in corso” più studi al riguardo: lo ha rilevato l’inviato speciale dell’organizzazione Onu per il, David Nabarro. Adesso il timore, almeno in Gran Bretagna, dove lasi è diffusa con molta celerità, è che questo possa compromettere l’attesa riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie. Anche perché il professor Mark Harris, virologo all’Università di Leeds, ha espresso perplessità a riguardo. “Ci sono timori che se davvero il virus si replica e cresce meglio nei– ha dichiarato – si abbia un effetto di amplificazione su tutta la popolazione del Regno Unito”. Sono ...

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ritiene che la variante inglese del nuovo coronavirus possa essere “più facilmente trasmissibile da giovani e bambini” ma “sono in corso” più studi al ...

