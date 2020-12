Cercano di salire sul treno in corsa: il fratello muore davanti ai suoi occhi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Due giovani morti e altri ancora sotto shock. E’ il tragico bilancio del tentativo di raggiungere la Francia da parte di profughi. Un’altra tragedia della disperazione. Questa volta non è il mare ad essere teatro del dramma, ma un treno: il treno della speranza. Quel treno che alcuni giovani dovevano prendere assolutamete, per recarsi in Francia e trovare un sogno lontano da casa. Quel treno che però ha travolto e ucciso due di loro. E gli altri sono tutti sotto schock. E’ successo ieri sera, 22 dicembre: l’allarme è scattato intorno alle 23.30. un gruppo di profughi curdi si trovava sui binari a circa 500 metri dalla stazione di Quliniano, in Liguria di Ponente. Secondo una prima ipotesi è possibile che gli uomini, quasi tutti giovani, abbiano cercato di salire sul ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Due giovani morti e altri ancora sotto shock. E’ il tragico bilancio del tentativo di raggiungere la Francia da parte di profughi. Un’altra tragedia della disperazione. Questa volta non è il mare ad essere teatro del dramma, ma un: ildella speranza. Quelche alcuni giovani dovevano prendere assolutamete, per recarsi in Francia e trovare un sogno lontano da casa. Quelche però ha travolto e ucciso due di loro. E gli altri sono tutti sotto schock. E’ successo ieri sera, 22 dicembre: l’allarme è scattato intorno alle 23.30. un gruppo di profughi curdi si trovava sui binari a circa 500 metri dalla stazione di Quliniano, in Liguria di Ponente. Secondo una prima ipotesi è possibile che gli uomini, quasi tutti giovani, abbiano cercato disul ...

