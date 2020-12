CARLOS AUGUSTO, IL LUSSO MANCINO DEL MONZA (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves, noto come CARLOS AUGUSTO o CARLOS nasce a Campinas, Brasile, il 7 gennaio del 1999, è un difensore attualmente in forza al MONZA. La sua carriera giovanile è stata interamente tra le fila del Corinthians, che lo ha fatto debuttare coi professionisti il 5 agosto 2018 nello 0-0 contro l’Athletico Paranaense. Il 28 agosto 2020 passa al MONZA per 4 milioni di euro, in Brianza esordisce il 7 novembre nella gara vinta sul Frosinone per 2-0, l’11 dicembre il primo gol ai danni del Venezia, ieri è arrivato il secondo, AUGUSTO ha aperto le marcature contro l’Ascoli, la gara è terminata 2-0 ed è costata la panchina al tecnico Delio Rossi. CARLOS AUGUSTO è un difensore tuttofare, all’occorrenza può ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020)Zopolato Neves, noto comenasce a Campinas, Brasile, il 7 gennaio del 1999, è un difensore attualmente in forza al. La sua carriera giovanile è stata interamente tra le fila del Corinthians, che lo ha fatto debuttare coi professionisti il 5 agosto 2018 nello 0-0 contro l’Athletico Paranaense. Il 28 agosto 2020 passa alper 4 milioni di euro, in Brianza esordisce il 7 novembre nella gara vinta sul Frosinone per 2-0, l’11 dicembre il primo gol ai danni del Venezia, ieri è arrivato il secondo,ha aperto le marcature contro l’Ascoli, la gara è terminata 2-0 ed è costata la panchina al tecnico Delio Rossi.è un difensore tuttofare, all’occorrenza può ...

