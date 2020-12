SassiLive : GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA AUTORIZZA SALDI INVERNALI DAL 2 GENNAIO AL 2 MARZO 2021 - LaGazzettaWeb : Basilicata, saldi invernali dal 2 gennaio al 2 marzo: via libera della Giunta regionale - Trmtv : Saldi in Basilicata: la giunta regionale li autorizza dal 2 gennaio al 2 marzo 2021 - regbasilicata : Giunta regionale autorizza saldi invernali da 2 gennaio a 2 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata saldi

Decisione adottata per limitare l’effetto fortemente negativo che l’emergenza sanitaria in atto ha determinato sul volume delle vendite nel commercio ...La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche di sviluppo e lavoro Francesco Cupparo, ha deliberato che le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale 2020 si svolgano d ...