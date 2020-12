Alfonso Signorini smaschera un concorrente: “Mi aveva detto che se entrava lasciava la fidanzata, ora le manda cuori” – ecco chi è (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfonso Signorini durante l’ultima puntata di Casa Chi ha svelato un aneddoto di un attuale concorrente del Grande Fratello Vip: “C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata ‘Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfancu*o e non mi ricordo neanche più di lei’. E adesso è nella casa a fare i cuoricini”. Quando Gabriele Parpiglia, in collegamento, gli ha chiesto se fosse il solito concorrente che durante il provino avrebbe detto ‘fra la fidanzata ed il Grande Fratello preferisco il Grande Fratello‘, Alfonso Signorini si è messo a ridere e non ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 dicembre 2020)durante l’ultima puntata di Casa Chi ha svelato un aneddoto di un attualedel Grande Fratello Vip: “C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia dodiretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con lacome ti comporti?‘ la sua risposta è stata ‘Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfancu*o e non mi ricordo neanche più di lei’. E adesso è nella casa a fare icini”. Quando Gabriele Parpiglia, in collegamento, gli ha chiesto se fosse il solitoche durante il provino avrebbe‘fra laed il Grande Fratello preferisco il Grande Fratello‘,si è messo a ridere e non ha ...

