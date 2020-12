Virus adesso è mutato? "È colpa del lockdown" (Di martedì 22 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Il microbiologo dell'Università di Roma Tor Vergata analizza le cause della mutazione: "Con il lockdown, il Virus è diventato più efficiente" "Il lockdown ha reso il Covid più evoluto". Ne è certo Guido Rasi, microbiologo dell'Università di Roma Tor Vergata, fino a metà novembre direttore dell'Agenzia europea del farmaco Ema che ieri ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech. "ll lockdown, in un certo senso, - spiega - gli ha fatto capire che doveva diventare più efficiente". Quali siano i fattori che abbiano contribuito alla mutazione del Virus Sars-Cov-2 non è ancora chiaro. Certo è - almeno dalle prime osservazioni - che la ormai nota "variante inglese" (VUI-202012/01, questo è il nome) evidenzia la modifica di uno dei 1250 aminoacidi contenuti ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Il microbiologo dell'Università di Roma Tor Vergata analizza le cause della mutazione: "Con il, ilè diventato più efficiente" "Ilha reso il Covid più evoluto". Ne è certo Guido Rasi, microbiologo dell'Università di Roma Tor Vergata, fino a metà novembre direttore dell'Agenzia europea del farmaco Ema che ieri ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech. "ll, in un certo senso, - spiega - gli ha fatto capire che doveva diventare più efficiente". Quali siano i fattori che abbiano contribuito alla mutazione delSars-Cov-2 non è ancora chiaro. Certo è - almeno dalle prime osservazioni - che la ormai nota "variante inglese" (VUI-202012/01, questo è il nome) evidenzia la modifica di uno dei 1250 aminoacidi contenuti ...

