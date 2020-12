Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 20.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCCEZIONE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI OSTIA E SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA VIA AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI ATTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA FIRENZECON POSSIBILI RITARDI PER I TRENI IN ...