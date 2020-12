Variante Covid, migliaia di camion bloccati nel Regno Unito in attesa di andare in Francia: ecco le impressionanti code all’aeroporto di Manston (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono ancora migliaia i camion bloccati nel Regno Unito in attesa di poter andare in Francia, dopo il blocco all’ingresso dei tir varato dal governo di Parigi dopo aver scoperto la nuova Variante di coronavirus. Le code sono diventate ormai impressionanti in tutto il Kent, contea nel sud-est dell’Inghilterra che ospita alcuni dei più importanti porti di collegamento. Come dimostrano le immagini, postate dal fratello di un camionista su twitter, diversi mezzi sono fermi all’aeroporto dismesso di Manston, oltre 2000 secondo fonti inglesi, mentre oltre 600 si trovano in fila lungo l’autostrada M20. L’utente social ha fatto sapere che ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono ancoranelindi poterin, dopo il blocco all’ingresso dei tir varato dal governo di Parigi dopo aver scoperto la nuovadi coronavirus. Lesono diventate ormaiin tutto il Kent, contea nel sud-est dell’Inghilterra che ospita alcuni dei più importanti porti di collegamento. Come dimostrano le immagini, postate dal fratello di unista su twitter, diversi mezzi sono fermidismesso di, oltre 2000 secondo fonti inglesi, mentre oltre 600 si trovano in fila lungo l’autostrada M20. L’utente social ha fatto sapere che ai ...

