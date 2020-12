UFFICIALE E GENTILUOMO/ Video, streaming e curiosità sul film: Oscar colonna sonora (Di mercoledì 23 dicembre 2020) UFFICIALE e GENTILUOMO in onda su Rete 4 oggi, 22 dicembre. Nel cast Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith, Robert Loggia e Victor French. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 23 dicembre 2020)in onda su Rete 4 oggi, 22 dicembre. Nel cast Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith, Robert Loggia e Victor French.

team_world : CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast...… - tuit_elle : Ciao @rete4 guardare il finale di un gran film - e parlo di Ufficiale e Gentiluomo - a quest’ora è praticamente imp… - Vatuttobene_ : È questa la fila per denunciare lo sceneggiatore di Ufficiale e gentiluomo, che io sono vent'anni che aspetto uno v… - Mastronauta : RT @agoleso: Spiegatemi perché lo spiegone preventivo a Via col vento, sì, ma a Ufficiale e gentiluomo (adesso su Rete4) con quello Zack Ma… - Mastronauta : @Novacula_Occami Io ora su Ufficiale e Gentiluomo -