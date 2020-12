Uccide il figlio di 7 settimane: lo aveva disturbato mentre giocava ai videogame (Di martedì 22 dicembre 2020) Joseph McDonald avrebbe picchiato a morte il figlio di 7 settimane perché il piccolo lo avrebbe disturbato mentre era intento a giocare ai videogame. La Corte Suprema di Victoria, in Australia dove è avvenuta la terribile tragedia, ha emesso la condanna per questo padre che ha messo fine alla vita del figlio in preda ad uno scatto d’ira. Uccide il figlio perché “disturbato” mentre giocava alla PlayStation Secondo quanto riportano le fonti locali, la compagna Samantha Duckmanton si trovava in cucina mentre il figlio Lucas, di sole 7 settimane, era in soggiorno col padre che stava giocando ai videogame. All’improvviso la donna ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Joseph McDonald avrebbe picchiato a morte ildi 7perché il piccolo lo avrebbeera intento a giocare ai. La Corte Suprema di Victoria, in Australia dove è avvenuta la terribile tragedia, ha emesso la condanna per questo padre che ha messo fine alla vita delin preda ad uno scatto d’ira.ilperché “alla PlayStation Secondo quanto riportano le fonti locali, la compagna Samantha Duckmanton si trovava in cucinailLucas, di sole 7, era in soggiorno col padre che stava giocando ai. All’improvviso la donna ha ...

