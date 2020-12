Sing 2 | Bono | Wright e Pharrell Williams nel cast

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) Universal Pictures e Illumination hanno pubblicato online il primo poster di2, il sequel dell’incredibile film d’animazione del 2016 previsto per Natale 2021 e diretto nuovamente da Garth Jennings affiancato questa volta da Christophe Lourdelet. Ma le novità non finiscono qui. Quali sono le novità di2? ha aggiunto, Halsey eal suo, insieme a Bobby Cannavale, Letitia, Eric Andre e Chelsea Peretti. Il gruppo si unisce alle star di ritorno Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly e Nick Kroll. Trama Buster (il premio Oscar Matthew McConaughey) e il suohanno trasformato il New Moon Theatre in un successo locale, ma Buster ha gli occhi puntati su ...