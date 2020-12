Scioglimento Asl Napoli 1, Cirielli (FdI): “Interrogazione a Conte, stupisce silenzio del Csm” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sul mancato Scioglimento dell’Asl Napoli 1 ci sono ancora molte ombre. Per questo presenterò alla Camera, come già fatto al Senato dal senatore Antonio Iannone, un’Interrogazione parlamentare al Governo. E, in particolare, chiederò un diretto interessamento sulla questione da parte del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “E’ molto grave, in particolare, che il Viminale abbia sminuito le tesi portate avanti dalla Procura della Repubblica di Napoli in merito alla gestione dell’Asl. E che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese abbia disarticolato il rapporto con le altre Istituzioni attraverso la diffusione di un mero ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sul mancatodell’Asl1 ci sono ancora molte ombre. Per questo presenterò alla Camera, come già fatto al Senato dal senatore Antonio Iannone, un’parlamentare al Governo. E, in particolare, chiederò un diretto interessamento sulla questione da parte del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo: “E’ molto grave, in particolare, che il Viminale abbia sminuito le tesi portate avanti dalla Procura della Repubblica diin merito alla gestione dell’Asl. E che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese abbia disarticolato il rapporto con le altre Istituzioni attraverso la diffusione di un mero ...

mattinodinapoli : Asl Napoli 1, Dema denuncia: «Preoccupati per mancato scioglimento» - puntomagazine : DemA: Lamorgese non procede a scioglimento ASL Napoli 1 -@Viminale #NEWS - Tgyou24 : Decreto del ministro Lamorgese sulla Asl Napoli 1 Centro: non sussistono i presupposti per lo scioglimento via… - Il_Mezzogiorno : Scioglimento ASL Napoli 1 Centro, Barbara Preziosi (Iv): «Ora chi ha gettato fango su Napoli chieda scusa» - severino_nappi : Il mancato scioglimento non cambia la gravità della situazione, purtroppo. Le mafie in #Campania, sono fortemente r… -